26 августа, 10:41
Международный фестиваль университетского спорта

Обладатель Кубка России по бадминтону Карпов не намерен выступать за сборную другой страны

Альберт Стародубцев/ ТАСС
Георгий Карпов
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

По словам спортсмена, он рассчитывает на возвращение российских бадминтонистов на международные турниры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка России по бадминтону Георгий Карпов, победивший в Екатеринбурге на Международном фестивале университетского спорта, не рассматривает для себя варианты выступления за другую страну. Об этом Карпов сообщил ТАСС.

"Мне не поступало предложений от зарубежных федераций выступать за их сборные, - сказал Карпов. - Как отреагирую, если поступят? Думаю, откажусь, я же член сборной России. Нас когда-нибудь все равно допустят до международных стартов".

В субботу в финале фестиваля Карпов в двух партиях обыграл иранца Ниму Ростампурлагалдани (21:10, 21:18).

Всемирная федерация бадминтона (BWF) в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии. 20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов. В конце августа совет Всемирной федерации бадминтона планирует принять решение о возможности возвращения россиян и белорусов на международные старты. 

Теги:
Международный фестиваль университетского спорта
© Информационное агентство ТАСС
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