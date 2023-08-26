Сербский футболист Эракович назвал "Зенит" своей судьбой

23 июля Эракович перешел в "Зенит", подписав соглашение с клубом на четыре года с возможностью продления еще на сезон

ТАСС, 26 августа. Сербский защитник Страхиня Эракович, перешедший нынешним летом в петербургский футбольный клуб "Зенит", назвал эту команду своей судьбой. Об этом футболист рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мой папа - большой футбольный болельщик, в детстве он постоянно брал меня на матчи "Црвены Звезды". Я попал на стадион очень рано - мне не исполнилось и трех лет, а одной из первых моих игр был матч против "Зенита", он проходил в сентябре 2004 года в Кубке УЕФА (сейчас - Лига Европы - прим. ТАСС), "Звезда" тогда уступила со счетом 1:2, - сказал Эракович. - Честно говоря, мало что помню в силу возраста, но у меня сохранилось воспоминание, напрямую связанное с "Зенитом". Во время одного из матчей меня сфотографировал корреспондент одной газеты, и снимок со мной вышел в ней в качестве анонса к матчу "Црвены Звезды" с петербургским клубом. Тот выпуск издания до сих пор хранится у моих родителей, так что, видимо, "Зенит" был моей судьбой".

23 июля Эракович перешел в "Зенит", подписав соглашение с клубом на четыре года с возможностью продления еще на сезон. До этого сербские СМИ сообщали, что Эракович получал предложение о трансфере в московский "Спартак" и согласился на переход в столичную команду, однако "Зенит" воспользовался приоритетным правом выкупа футболиста.

Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одной из матчей.