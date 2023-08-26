Ивонин: возвращение российских игроков в настольный теннис на мировую арену будет долгим

По словам чемпиона страны, сейчас он сосредоточен на российских соревнованиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские игроки в настольный теннис вряд ли смогут сыграть на ближайших международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России Денис Ивонин.

Ранее вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков сообщил ТАСС о том, что Международная федерация настольного тенниса допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

"Я слышал последние новости, но все равно пока смотрю на ситуацию с допуском пессимистично. Я не думаю, что этот процесс будет идти быстро, мне кажется, в ближайшее время у нас не получится сыграть на международных турнирах. До конца неизвестно, какие требования к нам будут предъявлены. Если от нас все же потребуют как-то осудить политику государства, понятно, что мы никуда не поедем", - сказал Ивонин.

"Сейчас стараюсь не думать об этом. Я сосредоточен на российских соревнованиях, моей главной целью в этом сезоне является защита звания чемпиона страны. Пока я недоволен своей формой, больше уделил время физической форме, мало играл в теннис", - добавил собеседник агентства.

Ивонину 23 года, он является четвертой ракеткой России. В марте он впервые стал чемпионом страны в мужском одиночном разряде. В 2019 году он завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы в парном разряде.