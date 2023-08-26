Чесноков считает, что для теннисиста Хачанова любой соперник на US Open будет сложным

По мнению эксперта, россиянин мог не полностью восстановиться после травмы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Любой соперник, независимо от его места в мировом рейтинге, будет сложным для россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В первом круге Хачанов сыграет с американцем Майклом Ммо. Последний раз Хачанов играл матч в одиночном разряде 6 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, где уступил будущему победителю турнира сербу Новаку Джоковичу. После этого Хачанов восстанавливался от стрессового перелома. В августе он провел два матча в парном разряде на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати.

"Я был удивлен, когда увидел Хачанова в заявке. У него была тяжелая травма, после которой нельзя быстро восстановиться. Посмотрим, как он сыграет первый круг. Соперник ему достался несильный, но для Карена сейчас любой соперник, независимо от уровня игры и места в рейтинге, будет тяжелым", - сказал Чесноков.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на Открытом чемпионата США (2022) и Открытом чемпионате Австралии (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.