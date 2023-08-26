Бадминтонист Карпов рассказал о разнице между Кубком России и фестивалем спорта

В субботу Карпов в двух партиях обыграл иранца Ниму Ростампурлагалдани в финале фестиваля университетского спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Игру на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и Кубке России по бадминтону тяжело сравнивать, но победа в обоих турнирах очень ценна. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка России и победитель фестиваля спорта Георгий Карпов.

В субботу Карпов в двух партиях обыграл иранца Ниму Ростампурлагалдани (21:10, 21:18) в финале фестиваля университетского спорта.

"Мне очень сложно сравнивать свой успех на Кубке России с сегодняшней победой, - признался Карпов. - На национальных стартах мне противостоят конкуренты, игра которых очень хороша знакома, и многие из них являются принципиальными соперниками. А в Екатеринбурге все по-другому, люди не знают меня, а я - их. Игра идет на другом уровне, но обе победы для меня очень ценны".

Карпову 22 года, в 2017 году он стал первым россиянином, сумевшим добиться победы на юношеском чемпионате Европы (до 17 лет), который проходил в Праге. В 2023 году Карпов занял первое место в одиночном разряде на Кубке России в Казани.