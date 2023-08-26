Футболист Эракович не ожидал, что попадет в стартовый состав "Зенита" сразу после перехода

По словам серба, он предпочитает играть на позиции центрального защитника

ТАСС, 26 августа. Сербский защитник Страхиня Эракович не ожидал столь быстрого попадания в стартовый состав петербургского футбольного клуба "Зенит" после перехода в команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Эракович перешел в "Зенит" 23 июля, заключив контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон. С момента перехода игрок в четырех из шести матчей выходил в стартовом составе команды.

"Никто не может гарантировать место в стартовом составе, так что речи об этом не шло. Я не ожидал, что буду играть сразу - мне этого не обещали, но, естественно, мне этого хотелось. Любой футболист рассчитывает, что его будут ставить на матчи в новой команде. Рад, что так все сложилось и я сейчас играю", - сказал Эракович.

"Центральный защитник - моя предпочтительная позиция. Да, при необходимости я могу выйти на месте как левого защитника, так и правого, а также готов выполнить любую поставленную тренером задачу. В целом моя роль на позиции страхующего мало чем отличается от других: главное - не дать соперникам забить", - добавил футболист.

Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одном из матчей.