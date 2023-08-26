Янчук считает, что теннисисты Медведев и Рублев встретятся в четвертьфинале US Open

По итогам жеребьевки Медведев и Рублев попали в одну четверть турнирной сетки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Встреча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в четвертьфинале является наиболее вероятным вариантом на Открытом чемпионате США. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

По итогам жеребьевки Медведев и Рублев попали в одну четверть турнирной сетки.

"Я считаю, что Рублеву и Медведеву досталась рабочая сетка. У Даниила, по идее, до этой стадии не должно возникнуть проблем. Думаю, они дойдут друг до друга, их встреча в четвертьфинале - это наиболее вероятный вариант. Но главными фаворитами я считаю Новака Джоковича (вторую ракетку мира - прим. ТАСС) и Карлоса Алькараса (первую ракетку мира - прим. ТАСС), эти двое сейчас показывают более высокий уровень игры, чем все остальные", - сказал Янчук.

Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является Алькарас.