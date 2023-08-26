Футболист Эракович поделился впечатлениями от матча между "Зенитом" и "Спартаком"

20 августа "Зенит" в гостевом матче пятого тура чемпионата России победил "Спартак" со счетом 3:1, Эракович, перешедший в петербургский клуб нынешним летом, провел на поле всю игру

ТАСС, 26 августа. Матчи между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" похожи на игры сербских футбольных клубов "Црвена Звезда" и "Партизан". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал сербский защитник "Зенита Страхиня Эракович.

20 августа "Зенит" в гостевом матче пятого тура чемпионата России победил "Спартак" со счетом 3:1. Эракович, перешедший в петербургский клуб нынешним летом, провел на поле всю игру.

"Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с вечным дерби между "Партизаном" и "Црвеной Звездой", - сказал Эракович. - Я и так понимал, что накал страстей в матчах "Спартака" и "Зенита" высок, мне было очень приятно стать частью этого противостояния. Прекрасно знаю, что болельщикам "Зенита" особенно важны победы над "Спартаком", я рад, что мы выиграли и подарили им положительные эмоции".

"Одноклубники перед началом встречи говорили, что это один из главных матчей в сезоне. А в день вылета в Москву на нашу базу приехали болельщики - они создали великолепную атмосферу и зарядили нас мощной энергией, которая помогла нам набрать три очка. Это тоже один из факторов, который показал, насколько эта игра важна городу и клубу", - добавил защитник.

Эракович перешел в "Зенит" из "Црвены Звезды", в составе которой выступал с лета 2020 года и трижды стал победителем национального первенства.