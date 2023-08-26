Российские бадминтонистки назвали "крутой" победу над китаянками в финале фестиваля спорта

Мария Сухова и Виктория Козырева обыграли Хань Цяньси и Чжэн Лань со счетом 22:20, 10:21, 21:13

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Победа над китайскими бадминтонистками в финале Международного фестиваля университетского спорта является очень серьезным успехом. Такое мнение высказала ТАСС российская спортсменка Мария Сухова.

Сухова и Виктория Козырева в финале женского парного разряда в трех сетах обыграли китаянок Хань Цяньси и Чжэн Лань (22:20, 10:21, 21:13).

"Нам было очень круто победить китаянок в финале, - сказала Сухова. - Китай является одним из мировых лидеров в бадминтоне. Победа над игроками этой страны - это очень престижно и очень достойно. Сегодня получился очень принципиальный матч, было интересно играть против китаянок и, конечно, было очень приятно одержать такую победу".

"Мы абсолютно не волновались, когда выходили после проигранной второй партии. Нет такого мандража, когда ты только выходишь на площадку, счет 0:0, и ты абсолютно спокоен. Я бы не сказала, что китаянки нас недооценили перед началом матча. Они очень спокойно всегда ведут себя на площадке и чувствуют себя в своей тарелке", - добавила Козырева.

Международный фестиваль университетского спорта завершится в Екатеринбурге 31 августа.