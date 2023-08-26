Рубиалеса временно отстранили от управления Королевской испанской футбольной федерацией

ТАСС, 26 августа. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
"Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях. Это отстранение, которое вступит в силу с сегодняшнего дня, первоначально рассчитано на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого в отношении главы RFEF 24 августа", - говорится в заявлении.
Дисциплинарный комитет потребовал от Рубиалеса и должностных лиц RFEF воздержаться от контактов или попыток связаться с капитаном женской сборной Испании Хенифер Эрмосо и ее окружением до конца разбирательства.
В пятницу Рубиалес заявил, что не собирается покидать пост президента Королевской испанской футбольной федерации после инцидента с поцелуем Эрмосо. 20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы.
Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас.