РФС обсуждает сроки начала использования офсайдных линий на матчах в России

Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза, китайская компания Rigour Tech получила сертификат ФИФА

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсуждает план интеграции офсайдных линий от китайской компании Rigour Tech и сроки начала их использования. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"К нам поступила информация о том, что Rigour Tech получила сертификат ФИФА. В настоящее время мы на связи с коллегами, обсуждаем план интеграции линий в систему трансляций и сроки начала их использования в России", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. В сообщении пресс-службы отмечалось, что система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА, после чего она может быть использована на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

С сезона-2022/23 провайдером системы видеоассистента рефери в российском футболе является компания Slomo. Она на момент заключения соглашения не обладала функционалом виртуальных офсайдных линий и не использовалась на играх РПЛ, а также Мелбет - Первой лиги и Фонбет - Кубка России.