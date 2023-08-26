"Зенит" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 4:0 победил екатеринбургский "Урал" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 25 716 зрителей.

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (8-я минута), Матео Кассьерра (30, 68) и Клаудиньо (45+1). Кассьерра забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и возглавляет список бомбардиров.

"Зенит" в четвертый раз подряд обыграл "Урал" в матче РПЛ. В последний раз петербургский клуб не сумел победить соперника 7 ноября 2021 года (0:0). При этом "Урал" ни разу не обыгрывал "Зенит" в РПЛ - 3 ничьи и 18 поражений.

Петербургский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету "Урала" 13 очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и располагается на третьей позиции. В следующем туре "Зенит" встретится на выезде с московским ЦСКА 3 сентября. "Урал" днем ранее сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом".

До следующих матчей в РПЛ команды проведут встречи группового этапа "пути РПЛ" в Фонбет - Кубке России. "Зенит" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой" 30 августа. "Урал" 29 августа встретится на выезде с казанским "Рубином".