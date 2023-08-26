26 августа, 13:58
Футбол в России

"Зенит" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Александр Демьянчук/ ТАСС
Защитник "Урала" Силвие Бегич и нападающий "Зенита" Иван Сергеев
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 4:0 победил екатеринбургский "Урал" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 25 716 зрителей.

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (8-я минута), Матео Кассьерра (30, 68) и Клаудиньо (45+1). Кассьерра забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и возглавляет список бомбардиров.

"Зенит" в четвертый раз подряд обыграл "Урал" в матче РПЛ. В последний раз петербургский клуб не сумел победить соперника 7 ноября 2021 года (0:0). При этом "Урал" ни разу не обыгрывал "Зенит" в РПЛ - 3 ничьи и 18 поражений.

Петербургский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету "Урала" 13 очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и располагается на третьей позиции. В следующем туре "Зенит" встретится на выезде с московским ЦСКА 3 сентября. "Урал" днем ранее сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом".

До следующих матчей в РПЛ команды проведут встречи группового этапа "пути РПЛ" в Фонбет - Кубке России. "Зенит" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой" 30 августа. "Урал" 29 августа встретится на выезде с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

6

4

2

0

14

9

2

7

2

"Зенит"

6

4

1

1

13

14

5

9

3

"Урал"

6

4

1

1

13

8

7

1

4

"Динамо"

5

3

1

1

10

11

9

2

5

ЦСКА

6

3

1

2

10

13

9

4

6

"Спартак"

5

3

0

2

9

12

10

2

7

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

12

8

4

8

"Ростов"

5

2

1

2

7

7

11

-4

9

"Ахмат"

5

2

0

3

6

9

8

1

10

"Сочи"

5

2

0

3

6

8

7

1

11

"Локомотив"

5

1

3

1

6

9

9

0

12

"Рубин"

5

1

2

2

5

6

11

-5

13

"Факел"

6

1

1

4

4

5

10

-5

14

"Пари НН"

5

1

1

3

4

2

5

-3

15

"Балтика"

5

1

0

4

3

3

8

-5

16

"Оренбург"

6

0

2

4

2

4

13

-9

  

Теги:
Российский футбол
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