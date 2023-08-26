"Зенит" разгромил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 4:0 победил екатеринбургский "Урал" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 25 716 зрителей.
Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (8-я минута), Матео Кассьерра (30, 68) и Клаудиньо (45+1). Кассьерра забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и возглавляет список бомбардиров.
"Зенит" в четвертый раз подряд обыграл "Урал" в матче РПЛ. В последний раз петербургский клуб не сумел победить соперника 7 ноября 2021 года (0:0). При этом "Урал" ни разу не обыгрывал "Зенит" в РПЛ - 3 ничьи и 18 поражений.
Петербургский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету "Урала" 13 очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и располагается на третьей позиции. В следующем туре "Зенит" встретится на выезде с московским ЦСКА 3 сентября. "Урал" днем ранее сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом".
До следующих матчей в РПЛ команды проведут встречи группового этапа "пути РПЛ" в Фонбет - Кубке России. "Зенит" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой" 30 августа. "Урал" 29 августа встретится на выезде с казанским "Рубином".
1
"Краснодар"
6
4
2
0
14
9
2
7
2
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
3
"Урал"
6
4
1
1
13
8
7
1
4
"Динамо"
5
3
1
1
10
11
9
2
5
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
6
"Спартак"
5
3
0
2
9
12
10
2
7
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
12
8
4
8
"Ростов"
5
2
1
2
7
7
11
-4
9
"Ахмат"
5
2
0
3
6
9
8
1
10
"Сочи"
5
2
0
3
6
8
7
1
11
"Локомотив"
5
1
3
1
6
9
9
0
12
"Рубин"
5
1
2
2
5
6
11
-5
13
"Факел"
6
1
1
4
4
5
10
-5
14
"Пари НН"
5
1
1
3
4
2
5
-3
15
"Балтика"
5
1
0
4
3
3
8
-5
16
"Оренбург"
6
0
2
4
2
4
13
-9