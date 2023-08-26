Сборная ВС РФ стала первым чемпионом Международного совета военного спорта по регби-7

В финале российская команда победила сборную ЮАР

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная Вооруженных сил России стала первым чемпионом в истории чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7, в финальном матче россияне победили сборную Южно-Африканской Республики со счетом 19:12. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес вручил кубок чемпионата Международного совета военного спорта по регби-7 сборной команде Вооруженных сил России, которая стала первым чемпионом в истории Совета. Торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров состоялась в спортивном городке Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве", - говорится в сообщении военного ведомства.

Серебряным призером турнира стала команда ВС Южно-Африканской Республики, бронзовым - Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, четвертое и пятое место заняли сборные команд ВС Народной Республики Бангладеш и Республики Белоруссия соответственно.

Обращаясь к гостям и участникам соревнований, начальник управления физподготовки ВС РФ полковник Андрей Зыков передал слова поздравления победителям и призерам соревнований от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В церемонии награждения также приняли участие начальник ЦСКА полковник Артем Громов, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, помощник председателя правительства Российской Федерации, президент Федерации регби России Игорь Артемьев, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, президент регбийного ЦСКА, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин.

Международный совет военного спорта (CISM) - единственная спортивная организация, которая не применила к России санкций, поэтому выступление сборной Российской Федерации на турнире носит официальный характер. Спортсмены не лишены родного флага и гимна. В апреле 2023 года в Москве прошел международный конгресс CISM, на который прибыли делегации из 120 стран, где было подтверждено проведение турнира.

О турнире

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 прошел с 24 по 26 августа в Москве, именно наша страна предложила включить регби-7 в программу Международного совета военного спорта и Всемирных военных игр, став прародительницей турнира. Мероприятие проводилось при поддержке Департамента спорта города Москвы, ФАУ МО РФ ЦСКА, ФРР и регби-клуба ЦСКА.