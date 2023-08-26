Футболист "Зенита" Эракович считает чемпионат России сильнее сербского

Защитник перешел в петербургский клуб в июле 2023 года

ТАСС, 26 августа. Мир - Российская премьер-лига (РПЛ) является более сильным турниром, чем чемпионат Сербии по футболу. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал сербский защитник "Зенита" Страхиня Эракович.

"Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской. Мы же говорим конкретно о национальных турнирах, и я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды, у нас не бывает легких побед - каждая игра достаточно сложная", - сказал Эракович.

"Я был уверен в своем выборе, и, как только получил предложение от "Зенита", сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение", - добавил футболист.

В июле Эракович перешел в "Зенит" из "Црвены Звезды", в составе которой выступал с лета 2020 года и трижды стал победителем чемпионата и Кубка Сербии. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписан на четыре года с опцией продления еще на один сезон.