Российских кибатлетов не допустили к участию в чемпионате мира в Цюрихе

Мировое первенство пройдет в 2024 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские кибатлеты - спортсмены с ограниченными возможностями, пользующиеся ассистивными технологиями, - не допущены к участию в чемпионате мира 2024 года в Цюрихе. Об этом ТАСС сообщил председатель правления союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк во время открытого чемпионата Москвы.

"Первые наши соревнования прошли в 2017 году, за это время они прошли в 15 регионах России, также российские спортсмены принимали участие в двух чемпионатах мира, в общей сложности все это около тысячи спортсменов, - рассказал Давидюк. - К участию в чемпионате мира 2024 года российские кибатлеты были не допущены, об этом нас уведомили швейцарские организаторы".

"Но это нас не остановило. В следующем году в России пройдут "Игры будущего", и мы имеем высокие шансы попасть в демонстрационные дисциплины этих соревнований. А в ноябре этого года планируем провести тестовые игры, чтобы обкатать обновленные правила", - сообщил Давидюк.

Международные соревнования "Игры будущего" пройдут в Казани в 2024 году, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

В открытом чемпионате Москвы приняли участие более 100 спортсменов, призовой фонд турнира составил 12,25 млн рублей, победители получили по 1 млн рублей, серебряные призеры - по 500 тыс. рублей, бронзовые - по 250 тыс. рублей.

Кибатлетика - соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья в мастерстве владения техническими средствами реабилитации.