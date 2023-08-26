"Пари Нижний Новгород" готов при возможности пригласить Артема Дзюбу в клуб

На данный момент нападающий является футболистом московского "Локомотива"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" готов при возможности приобрести нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбу. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов.

"Если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы с радостью его возьмем. Артем, если слышишь, с радостью", - сказал Кондратов.

В беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета директоров "Пари НН" высказал мнение о том, что Дзюбе нравится в "Локомотиве", а московская команда в свою очередь довольна игрой футболиста. "Вряд ли нам кто-нибудь отдаст Артема, но для нас это было бы усиление", - отметил Кондратов, добавив, что клуб хотел бы иметь медийного футболиста в команде.

Дзюба в феврале подписал с "Локомотивом" контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Дзюбе 35 лет, он является воспитанником московского "Спартака". В мае 2022 года нападающий объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года и с которым по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны. С августа по ноября 2022 года Дзюба представлял турецкий клуб "Адана Демирспор". С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год нападающий выступал на правах аренды за томскую "Томь" и "Ростов" соответственно. Вместе с "Ростовом" он выиграл Кубок России. В 2018 году Дзюба на правах аренды выступал за тульский "Арсенал". Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 157 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144). За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач.