В "Пари НН" заявили, что для команды результаты в Кубке России не менее важны, чем в РПЛ

Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов отметил, что команда с одинаковой ответственностью подходит к каждому матчу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Успешное выступление футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" в Фонбет - Кубке России так же важно, как и результаты в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Кубок нам не менее важен, чем РПЛ, мы деньги зарабатываем. Поэтому мы с таким же рвением, с такой же ответственностью, с таким же профессионализмом играем в матчах кубка. Нельзя разделять здесь одно и другое", - сказал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что такой подход разделяет и главный тренер команды Сергей Юран.

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Кондратов высказал мнение, что клуб точно выйдет из группы. "Вопрос - в верхнюю или нижнюю сетку", - отметил он.

"Пари НН" в текущем розыгрыше Кубка России попал в группу с московскими "Спартаком" и "Динамо", а также с "Краснодаром".