Красножан заявил, что с воодушевлением воспринял переход футболистки Абдуллиной в "Париж"

Спортсменка будет играть за французскую команду в аренде, права на нее принадлежат английскому "Челси"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан с воодушевлением воспринял переход футболистки Алсу Абдуллиной во французский "Париж" и надеется, что она закрепится в составе команды. Об этом он рассказал ТАСС.

23 августа пресс-служба лондонского "Челси" объявила о переходе Абдуллиной в "Париж" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

"С воодушевлением воспринял новость о том, что Алсу будет играть в команде "Париж" - для сборной России важно, чтобы Абдуллина имела как можно больше игровой практики. Вместе с тем считаю, что полтора года, проведенные в "Челси", для Алсу бесценны, переход в английский топ-клуб стал огромнейшим шагом вперед в карьере: Абдуллина получила возможность тренироваться и играть с сильнейшими футболистками под руководством одного из лучших тренеров мира. Все это помогает Алсу расти как футболистке, становиться уверенней - когда она приезжала в сборную, был виден ее серьезный прогресс. Поздравляю Алсу и желаю ей закрепиться в составе "Парижа", - сказал Красножан.

Абдуллиной 22 года, она выступала за "Челси" с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Она провела за команду 20 матчей и отметилась 3 результативными передачами. Ранее Абдуллина выступала за "Чертаново" и "Локомотив", с которым стала чемпионкой России 2021 года. В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей.