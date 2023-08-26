В "Витязе" отметили, что в сезоне-2023/24 КХЛ не хотят думать только о выходе в плей-офф

Подмосковная команда за время выступления в КХЛ ни разу не смогла преодолеть первый раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не хочет ограничивать свои задачи только выходом в плей-офф. Об этом журналистам рассказал генменеджер клуба Игорь Варицкий.

За всю историю выступления в КХЛ "Витязь" ни разу не проходил первый раунд плей-офф. В сезоне-2022/23 подмосковная команда в первом раунде Кубка Гагарина уступила ярославскому "Локомотиву" в серии до четырех побед со счетом 1-4.

"Задачи не меняются, речь идет о выходе в плей-офф. А дальше посмотрим, не хотим останавливаться на достигнутом", - сказал Варицкий.

Генменеджер объяснил подписание контракта с новым главным тренером Александром Завьяловым, который не имел опыта работы на такой должности в КХЛ. "У него большой опыт с опытными главными тренерами, такими, как Зинэтула Билялетдинов. И мы посчитали, что он уже созрел для самостоятельной работы. Мы услышали его готовность с первого предложения, думаю, что все будет замечательно", - подчеркнул он.

Варицкий также рассказал, что клуб будет сотрудничать с хоккейной школой в Балашихе, где сейчас проводит свои матчи. Ранее "Витязь" играл в Подольске. "Мы были готовы сотрудничать со школой в Подольске, с нашей стороны был подписан договор. Но школа в Подольске отказалась от сотрудничества с нашим клубом", - сказал он.