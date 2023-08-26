Скопинцев назвал ничью в матче с "Рубином" хорошим результатом для "Динамо"

Защитник бело-голубых отметил, что результат встречи скорее позитивный, учитывая, что во втором тайме московская команда играла в меньшинстве

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" приезжал в Казань за победой, однако, учитывая игру в меньшинстве, ничья в матче с "Рубином" также является хорошим результатом для команды. Такое мнение журналистам выразил защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев.

"Динамо" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги сыграло вничью с "Рубином" со счетом 2:2. Скопинцев стал автором второго гола москвичей.

"По итогу больше все равно преобладает позитива, потому что в меньшинстве играли больше половины второго тайма, терпели. Хорошо, что очко вообще заработали. Естественно, мы приезжали за победой, но главное в таких играх - не проиграть, чтобы потом в самолете не лететь расстроенными. Тем более мы остаемся вверху [турнирной таблицы], и все впереди у нас еще", - сказал Скопинцев.

"Динамо" набрало 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 3 сентября в гостях сыграет с "Ростовом", а 29 августа проведет гостевой матч с московским "Спартаком" в Фонбет - Кубке России.