Россиянин Архипов стал победителем чемпионата мира по джигитовке

Соревнования с участием спортсменов из девяти стран прошли в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Архипов занял первое место в абсолютном первенстве на чемпионате мира по джигитовке. Соревнования прошли в Центре национальный конных традиций на ВДНХ в Москве.

Второе место занял россиянин Григорий Феофанов, третье - белорус Андрей Булавацкий.

В командном первенстве по вольной джигитовке победу одержали российские спортсмены. Второе место заняла команда Монголии, третье - команда Казахстана. В командном первенстве по специальной джигитовке первыми стали представители Белоруссии. Россияне заняли второе место, третье - спортсмены из Казахстана.

Международная федерация джигитовки, зарегистрированная в России, с 2016 года проводит чемпионаты мира, однако в этом году впервые турнир прошел на площадке Центра национальных конных традиций на ВДНХ. Участие в турнире приняли спортсмены из девяти стран - России, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.

Центр национальных конных традиций является проектом Кремлевской школы верховой езды и комитета по туризму Москвы. Организаторами соревнований являются Кремлевская школа верховой езды, Федерация конного спорта России, Международная федерация конно-спортивной джигитовки.