"Спартак" и "Ахмат" сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" дома со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".

"Спартак" не проигрывает "Ахмату" на протяжении 10 матчей, в этих играх красно-белые одержали шесть побед и четырежды сыграли вничью. В последний раз "Спартак" проигрывал "Ахмату" 16 сентября 2018 года (1:2).

"Спартак" не может выиграть в чемпионате России на протяжении трех матчей (два поражения, одна ничья). Красно-белые впервые в текущем сезоне не пропустили и не забили ни одного гола за матч. Ворота хозяев защищал Александр Селихов, который провел первую игру в текущем сезоне.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" с 10 очками занимает 6-е место. "Ахмат" набрал 7 очков и располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Спартак" 2 сентября в гостях сыграет с "Краснодаром". "Ахмат" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом". Также команды на следующей неделе проведут игры в Фонбет - Кубке России. "Спартак" 29 августа примет московское "Динамо", "Ахмат" 30 августа на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Также в субботу "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0 обыграл "Ростов". Мяч на 60-й минуте забил Николай Калинский, который сыграл на добивании после того, как вратарь "Ростова" Сергей Песьяков отразил 11-метровый удар в исполнении Тимура Сулейманова.