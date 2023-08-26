26 августа, 19:03
КХЛ

В "Амуре" рассказали о процессе получения российского гражданства канадским хоккеистом Ли

Защитник перешел в хабаровский клуб в прошлом году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Работа по получению российского гражданства канадским защитником хабаровского "Амура" Кэмероном Ли запущена, клуб его поддержал. Об этом журналистам сообщил генменеджер хоккейного клуба Вадим Покотило.

Ранее Ли о своем желании получить российский паспорт сообщил телеканалу "Матч ТВ".

"Он изъявил желание получить российское гражданство, процесс запущен. Мы его поддержали", - сказал Покотило.

26-летний канадец перешел в "Амур" в прошлом году, в 53 матчах он набрал 20 (7 голов + 13 результативных передач) очков.

Покотило также сообщил, что "Амур" продолжает вести работу, направленную на приобретение новых игроков.

В нынешнее межсезонье в "Амур" из "Автомобилиста" перешел победитель молодежного чемпионата мира 2011 года вратарь Игорь Бобков, который не провел перед сезоном за хабаровский клуб ни одной встречи. "Игорь получил разрыв мениска, перенес операцию, уже вышел на лед и готовится индивидуально", - отметил главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов. 

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КХЛ
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