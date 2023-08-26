Футболист "Спартака" Умяров рассказал о состоянии команды после трех матчей без побед

В субботу красно-белые на своем поле сыграли вничью с грозненским "Ахматом"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" переживают из-за безвыигрышной серии, но настроены как можно скорее исправить ситуацию. Об этом журналистам рассказал полузащитник "Спартака" Наиль Умяров.

26 августа "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги. Ранее московская команда уступила екатеринбургскому "Уралу" (2:3) и петербургскому "Зениту" (1:3).

"На самом деле тяжело игра далась, с нашей стороны были ошибки, были такие неприятные моменты в плане прежде всего, наверное, выхода из обороны, "Ахмат" пользовался тем, что мелким фолом сбивал наши атаки и темп, - сказал Умяров. - Какое состояние у команды сейчас в связи с последними результатами? В любом случае, когда команда не выигрывает, все переживают за это, по крайней мере, это нужно преодолеть и победить как можно скорее".

"Ожидания от матча с "Динамо"? У нас было три, можно сказать, неудачных для "Спартака" матча, нужно скорее это прервать. Был ли проведен серьезный разговор в раздевалке после "Зенита"? Отдельными частями был, но мы в любом случае всегда разговариваем, всегда хотим решать это как можно скорее, надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - добавил футболист.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" с 10 очками занимает 6-е место. В следующем туре красно-белые 2 сентября в гостях сыграют с "Краснодаром". 29 августа "Спартак" примет столичное "Динамо" в Фонбет - Кубке России.