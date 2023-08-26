Малышев: Последние результаты "Спартака" не сказываются на доверии к тренеру Абаскалю

Красно-белые не могут победить в трех матчах чемпионата России подряд

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Результаты московского футбольного клуба "Спартак" в последних трех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не сказываются на доверии к главному тренеру команды испанцу Гильермо Абаскалю. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

В субботу "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура РПЛ (0:0). В предыдущих встречах красно-белые проиграли екатеринбургскому "Уралу" (2:3) и петербургскому "Зениту" (1:3).

"Нет, последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Мы внесли некоторые коррективы, у нас новые футболисты, команда поменялась. Надеюсь, что результаты улучшатся, - сказал Малышев. - Самоотдача была на уровне, я это вижу, я благодарен команде, моменты были у тех и других ворот, могло все перевернуться, но закончилось нормально".

Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года, действующий контракт специалиста рассчитан до 2025 года.

"Спартак" после 6 туров набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче РПЛ столичная команда 2 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром". 29 августа в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России красно-белые примут московское "Динамо".