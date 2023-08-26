26 августа, 19:35
Футбол в России

Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб выполнил основные задачи по трансферам

Сергей Бобылев/ ТАСС
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В летнее трансферное окно состав команды пополнили Хесус Медина, Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Срджан Бабич

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" выполнил основные задачи в летнее трансферное окно. Об этом журналистам заявил генеральный директор столичного клуба Олег Малышев.

В летнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, конголезский нападающий Тео Бонгонда и два защитника - молдаванин Олег Рябчук и серб Срджан Бабич.

"Окно еще не закрыто формально. Но основные задачи, которые мы планировали, мы закрыли", - сказал Малышев.

"Спартак" после шести туров набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче чемпионата столичная команда 2 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром". 29 августа в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России красно-белые примут московское "Динамо". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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