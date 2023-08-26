Джикия рассказал, что игроки "Спартака" ищут ключи к исправлению ситуации в РПЛ

Московский футбольный клуб продлил серию без побед в чемпионате страны до трех матчей, в субботу сыграв вничью с грозненским "Ахматом"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба "Спартак" ищут ключи к исправлению ситуации с неудачной серией команды в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия.

В субботу "Спартак" дома со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче РПЛ. До этого красно-белые потерпели два поражения в чемпионате страны в играх против екатеринбургского "Урала" (2:3) и петербургского "Зенита" (1:3).

"Сегодня не получилось реализовать моменты, забить гол, победить. Моменты были как у нас, так и у соперника, была хорошая и открытая игра, но результат - 0:0", - сказал Джикия.

"С чем связываю результаты в последних трех матчах? В спорте такое бывает, что касается нас, то, понятное дело, мы об этом внутри коллектива разговариваем, ищем ключи, чтобы это исправить. Банальные слова, но чемпионат весь впереди", - добавил защитник красно-белых.

Также Джикия ответил на вопрос, сможет ли грядущая пауза на игры сборных команд помочь "Спартаку" восстановиться. "Такие паузы могут пойти на пользу только тогда, когда настроение хорошее. Впереди кубковая игра с "Динамо", матч РПЛ с "Краснодаром". Пока не будем забегать вперед", - отметил капитан "Спартака".

29 августа "Спартак" примет московское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Фонбет - Кубка России, 2 сентября красно-белые на выезде сыграют с "Краснодаром" в седьмом туре РПЛ.