Россияне выиграли теннисные турниры в парном разряде на фестивале университетского спорта

У мужчин победу одержали Егор Агафонов и Дмитрий Долженков, у женщин сильнее всех оказались Динара Еналеева и Елена Приданкина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты стали победителями соревнований в парном разряде среди мужчин и женщин на Международном фестивале университетского спорта. Турнир проходит в Екатеринбурге.

В женском турнире золотые медали завоевали Динара Еналеева и Елена Приданкина, представляющие РУС ГЦОЛИФК. У мужчин победителями стали Егор Агафонов и Дмитрий Долженков (Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма). В настольном теннисе победителями смешанного парного разряда стали россияне Дамир Ахметсафин и Элизабет Абраамян (Магнитогорский государственный технический университет).

В одиночном разряде соревнований по бадминтону победу у мужчин одержал россиянин Георгий Карпов (РУС ГЦОЛИФК), у женщин - китаянка Янь Яньцай (Пекинский спортивный университет). В смешанном парном разряде победу одержали представители Китая Цю Юэфань и Лань Чжэн (Пекинский спортивный университет), представители этого университета Юэ Фань и Сюй Хэнчжуаньи выиграли турнир в мужском парном разряде. В женском парном разряде лучшими стали россиянки Виктория Козырева и Мария Сухова (РУС ГЦОЛИФК).

Семь российских спортсменов одержали победу в соревнованиях по вольной борьбе: Алексей Копылов (весовая категория до 57 кг, Северо-Восточный федеральный университет), Кежик Монгуш (до 65 кг, Тувинский государственный университет), Чаяан Монгуш (до 70 кг, Тувинский государственный университет), Магомет Карданов (до 74 кг, Северо-Осетинский государственный университет), Халид Яхиев (до 79 кг, Чеченский государственный педагогический университет), Абдулла Цацаев (до 86 кг, Чеченский государственный педагогический университет) и Алихан Кцоев (до 92 кг, Северо-Осетинский государственный университет). Также обладателями золотых наград стали представитель Киргизии Бекболот Мырзаназар Уулу (до 61 кг, Киргизский государственный технический университет), кубинец Карденас Кастанеда (до 97 кг, Кубинский университет физической культуры и спортивных наук) и иранец Салар Хабибиихсани (до 125 кг, Мешхедский университет им. Фирдоуси).

В соревнованиях по спортивному самбо победы одержали россияне Кристина Дудина (до 50 кг, Российский государственный профессионально-педагогический университет), Дарья Кашина (до 54 кг, Уральский федеральный университет), Яна Джумаева (до 59 кг, Российский государственный профессионально-педагогический университет), Камран Мамедов (до 58 кг, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов), Ваграм Саргсян (до 64 кг, Шадринский государственный педагогический университет). В боевом самбо лучшими стали Хусейн Таталаев (до 98 кг, Чеченский государственный университет) и Святослав Струпинский (свыше 98 кг, Московский государственный строительный университет).

Три золотые медали россияне завоевали в соревнованиях по плаванию: Дарья Устинова (Уральский федеральный университет) стала лучшей в заплыве на 50 м на спине, Роман Шевляков (Санкт-Петербургский политехнический университет) выиграл заплыв на 50 м баттерфляем, Илья Бородин (Смоленский государственный университет спорта) победил на дистанции 400 м комплексным плаванием. В заплыве на 1 500 м вольным стилем лучшей стала бразильянка Летисия Силав (Университет Паулиста), в эстафете 4x100 м вольным стилем первое место завоевала объединенная команда университетов Бразилии.

О фестивале

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.