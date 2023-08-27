Хоккеист Толчинский сравнил подготовку к сезону в СКА и "Авангарде"

Форвард перешел в петербургскую команду в нынешнее межсезонье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб петербургского хоккейного клуба СКА при подготовке к сезону делает акцент на функциональную готовность, в то время как в омском "Авангарде" при Бобе Хартли было больше работы на льду. Об этом журналистам рассказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

Форвард перешел в СКА в нынешнее межсезонье. В составе "Авангарда" под руководством Хартли в 2021 году он стал обладателем Кубка Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф.

"Нынешняя предсезонка была нелегкой, проделано много работы, в том числе и на земле, были и те упражнения, которые я никогда не делал. При Хартли было чуть побольше льда, а тут больше акцент на функциональную подготовку, хотя и на льду тоже много готовились", - сказал Толчинский.

"У остальных ребят также запредельный уровень мастерства, [Арсений] Грицюк прогрессирует, у него великолепный бросок, и я спрашиваю у него про это. У [Брендана] Лайпсика скорость, руки, видение площадки. Это говорит о высокой конкуренции в составе", - отметил форвард.

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА проведет 2 сентября в Москве против "Динамо".