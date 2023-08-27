"Зенит" рвется наверх, "Спартак" снова без победы. Итоги игрового дня шестого тура РПЛ

Петербургская команда в субботу разгромила "Урал", красно-белые сыграли вничью с "Ахматом"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Программа шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу четырьмя матчами. В этот день особое внимание привлекла крупная победа петербургского "Зенита" над одним из лидеров чемпионата России екатеринбургским "Уралом", а также ничейный результат матча между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом".

Встреча "Спартака" и "Ахмата", прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. Красно-белые увеличили свою серию без побед до трех матчей, ранее команда уступила "Уралу" (2:3) и "Зениту" (1:3), до этого выиграв четыре игры на старте сезона. "Ахмат" после назначения на пост главного тренера Мирослава Ромащенко не проигрывает во второй встрече подряд, в прошлом туре грозненцы на своем поле победили "Оренбург" (4:0).

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что остался недоволен ничьей команды в матче против "Ахмата". "Если ты проигрываешь две игры подряд, то это причина, по которой начинаешь торопиться сразу забить, но после 15-й минуты мы потеряли нашу уверенность, - сказал Абаскаль журналистам. - Плюс соперник постоянно фолил - 13 фолов у соперника в первом тайме. Мы снова не смогли забить "Ахмату", таким командам надо забивать. Свои замены считаю хорошими, все вышедшие могли забить, но гол не случился. [Вратарь Александр] Селихов в концовке совершил невероятный сейв, и, конечно, мы недовольны этой ничьей. Но шаг вперед, что отыграли на ноль в обороне, а голы, уверен, придут, учитывая нашу работу".

Ромащенко, в свою очередь, отметил, что "Спартак" создал все моменты именно после ошибок грозненской команды. "В целом я думаю, что заметна разница в организации общекомандных действий, структуры, движения, над которыми мы работаем, но мы в команде всего восемь дней, - сказал он на пресс-конференции. - По "Спартаку" было все понятно и известно, несмотря на то что я в России нахожусь не так много времени, я не следил за чемпионатом, качественную работу провели при анализе, разобрали игру соперника, узнали сильные и слабые стороны, попытались на слабых сторонах сыграть. Были возможности и у нас, и у соперника, не хочу говорить ни о наших моментах, ни о шансах соперника, которые мы сами им подарили, по большому счету. "Спартак" ничего не создал, все это было после наших ошибок, но это уже наш внутренний разговор с командой".

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев сообщил журналистам, что последние результаты команды не сказываются на доверии к Абаскалю. "Мы внесли некоторые коррективы, у нас новые футболисты, команда поменялась. Надеюсь, что результаты улучшатся", - сказал он. Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил, что игроки и тренерский штаб ищут ключи к исправлению ситуации с неудачной серией команды в РПЛ. "В спорте такое бывает, что касается нас, то, понятное дело, мы об этом внутри коллектива разговариваем, ищем ключи, чтобы это исправить", - рассказал журналистам защитник красно-белых. Полузащитник "Спартака" Умяров признался, что игроки переживают из-за безвыигрышной серии, но настроены как можно скорее исправить ситуацию.

"Спартак" с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат", набравший 7 очков, располагается на восьмой позиции. В следующем туре красно-белые 2 сентября на выезде сыграют с "Краснодаром", грозненская команда в тот же день в гостях встретится с "Уралом".

"Зенит" приблизился к первому месту

В первом матче игрового дня "Зенит" на своем поле победил "Урал" со счетом 4:0. Оформивший дубль Матео Кассьерра забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров. "Зенит" набрал 13 очков и переместился на второе место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 10 очками располагается на третьей позиции. В следующем туре сине-бело-голубые 3 сентября на выезде сыграют с ЦСКА, "Урал" днем ранее примет "Ахмат".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что команда на протяжении всей игры смотрелась уверенно. "Хорошая и качественная игра в нашем исполнении, хороший результат, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Сегодня смотрелись на протяжении всего матча достаточно уверенно, создавали моменты, реализовывали их. Рад за команду, сегодня добились хорошего результата при качественной игре". Его коллега из "Урала" Виктор Гончаренко заявил, что крупное поражение поможет его команде понять, как действовать в следующих матчах.

Также в субботу "Пари Нижний Новгород" дома победил "Ростов" со счетом 1:0. Для ростовчан это поражение стало вторым подряд в чемпионате, "Пари НН" одержал вторую победу в этом сезоне РПЛ. Нижегородская команда с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, "Ростов" с тем же количеством очков располагается на 10-й позиции. В следующем туре "Пари НН" 2 сентября дома сыграет с казанским "Рубином", "Ростов" днем позже на своем поле встретится с московским "Динамо".

"Рубин" и "Динамо" также провели свой матч в субботу. Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 2:2, причем москвичи забили два гола, играя в меньшинстве, а хозяева ушли от поражения в добавленное ко второму тайму время.

"Динамо" прервало серию из четырех побед во всех турнирах. Ранее бело-голубые в групповом этапе Кубка России обыграли "Краснодар" (4:3), а также одержали три победы в РПЛ: над петербургским "Зенитом" (3:2), калининградской "Балтикой" (2:0) и московским ЦСКА (2:1). "Динамо" с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Рубин" с 6 очками располагается на 13-й позиции.

Программа шестого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1), "Краснодар" в гостях поделил очки с воронежским "Факелом" (0:0). 27 августа состоятся игры "Крылья Советов" - "Балтика" и "Сочи" - "Локомотив".