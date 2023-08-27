Месси забил гол в своем дебютном матче в MLS

"Интер Майами" одержал первую победу в MLS за 12 матчей

ТАСС, 27 августа. "Интер Майами" со счетом 2:0 победил "Нью-Йорк Ред Буллз" в гостевом матче Главной футбольной лиги (MLS). Встреча прошла в Гаррисоне (США, штат Нью-Джерси).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Диего Гомес (37-я минута) и Лионель Месси (89). Месси провел первую игру за "Интер Майами" в MLS, до этого клуб выиграл Кубок лиг среди команд Главной футбольной лиги и чемпионата Мексики, а также вышел в финал Кубка США. На счету аргентинского нападающего 11 голов и 3 результативные передачи в 8 играх. Он не сумел отличиться лишь в полуфинальной встрече кубка страны против "Цинциннати" (3:3, 5:4 по пенальти).

"Интер Майами" одержал первую победу в MLS за 12 матчей. В последний раз клуб побеждал в национальном первенстве 14 мая, одолев дома "Нью-Инглэнд Революшн" (2:1). После этого "Интер Майами" потерпел 8 поражений и 3 раза сыграл вничью.

Благодаря победе "Интер Майами" теперь располагается на предпоследнем, 14-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 21 очко по итогам 23 матчей. Клуб из Нью-Йорка идет 11-м с 29 очками. В следующем туре "Интер Майами" примет "Нэшвилл" 31 августа. Нью-йоркский клуб в тот же день встретится на выезде с "Нью-Инглэнд Революшн".