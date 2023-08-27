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КХЛ

Хоккеист СКА Глотов считает, что переход Гальченюка должен помочь выиграть Кубок Гагарина

Гальченюк подписал со СКА двухлетний контракт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Появление в составе хоккейного клуба СКА американца Алекса Гальченюка должно существенно добавить шансов команде выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал нападающий армейцев Василий Глотов.

В пятницу было объявлено, что Гальченюк подписал со СКА двухлетний контракт.

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"У нас одна цель - Кубок Гагарина, руководство делает все, чтобы мы ее достигли. И его приход - это одна из составляющих того, чтобы победить. У него большой опыт игры за океаном и на международной арене", - сказал Глотов.

Форвард отметил ряд моментов по игре команды в межсезонье. "Чуть-чуть поздно начинаем играть. В середине матча собираемся и выходим вперед. Хорошо, что доводим игру после того, как начинаем вести в счете", - подчеркнул он.

Гальченюку 29 лет, в 2012 году он был выбран под общим третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом "Монреаль". В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Гальченюк является сыном двукратного чемпиона СССР Александра Гальченюка. 

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