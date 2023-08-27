27 августа, 06:56
Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Кирильцев стал победителем юниорского чемпионата мира по велотреку

После четырех дней на счету россиян восемь медалей

ТАСС, 27 августа. Россиянин Никита Кирильцев победил на чемпионате мира по велогонкам на треке среди юниоров в спринте. Турнир проходит в колумбийском Кали.

Также в четвертый соревновательный день россиянки Елизавета Солозобова и Екатерина Евланова завоевали серебряную и бронзовую медаль соответственно в гите на 500 м.

На счету российских юниоров по итогам четырех дней восемь медалей на текущем чемпионате мире. Ранее золотые награды завоевали Руслан Кузнецов и Никита Кирильцев, победившие в скрэтче и кейрине соответственно, а также Солозобова, которая оказалась быстрее остальных в спринте. Бронзовую награду по итогам индивидуальной гонки преследования завоевал Владимир Гончаров, а Даниил Казаков стал третьим в гонке по очкам.

Всего в турнире принимают участие 10 россиян, которые выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 27 августа (28 августа по московскому времени). Из-за санкций, наложенных Международным союзом велосипедистов (UCI), россияне лишены возможности бороться за медали в командных дисциплинах. 

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Летние олимпийские виды спорта
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