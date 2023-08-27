27 августа, 07:05
Олимпиада-2024 в Париже

Винер считает, что гимнастки Китая с тренером Близнюк могут побороться за золото Олимпиады

Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
© Максим Григорьев/ ТАСС

Китаянки завоевали серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях в Испании

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная Китая по художественной гимнастике, с которой с 2022 года работает двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк, способна на Играх-2024 в Париже побороться за золотые медали в групповых упражнениях. Такое мнение высказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

Сборная Китая в пятницу завоевала серебро чемпионата мира в групповых упражнениях в испанской Валенсии, в воскресенье команда будет бороться за медали турнира в отдельных видах.

"Команда Китая в Испании добилась исторического результата, никогда ранее гимнастки из этой страны не поднимались на второе место пьедестала почета в многоборье на чемпионатах мира, - сказала Винер. - И то, что там сейчас работает наша участница трех Олимпийских игр Анастасия Близнюк, выигравшая две золотые и одну серебряную медали, сыграло, на мой взгляд, колоссальную роль. Она, имея огромный опыт, полученный в сборной России, очень много дала китайской команде".

"Китаянки выступали в многоборье без потерь, в отличие от сборной Израиля, которая уже в первом виде совершила две потери, но все равно выиграла. Китай стал вторым, и в какой-то степени этот успех стал заслугой России, потому что он был достигнут под руководством российского тренера. Каковы олимпийские перспективы китаянок? Они способны бороться за золотую медаль", - заключила собеседница ТАСС.

Близнюк 29 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. В активе Близнюк также шесть золотых, две серебряные и бронзовая награда чемпионатов мира.

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. 

Теги:
КитайВинер, Ирина АлександровнаОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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