Центр уличного баскетбола международного уровня открыли в Кемерове

Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола

КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Центр уличного баскетбола открыт в Кемерове по проекту "ПСБ - детям". Спортивный объект соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок - одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы делаем все, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона. Уверен, что площадка, построенная в рамках проекта "ПСБ - детям", станет еще одним центром притяжения всех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни", - сказал на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Спортивный объект построен в соответствии с регламентом FIBA, что позволяет проводить здесь международные соревнования. На площади 2,2 тыс. кв. метров со всепогодным покрытием расположены пять площадок для баскетбола 3х3 и 5х5, которые оснащены мобильными трибунами для зрителей, пространством для занятий уличной гимнастикой и зоной уличных тренажеров.

На площадке используется экологичное, износостойкое, всепогодное акриловое покрытие "Суприм" типа "хард" со слоями смягчения. На базе центра будут проходить тренировки воспитанников Детско-юношеской спортивной школы № 2 города Кемерово. Уточняется, что это второй по счету в регионе спортивный объект международного класса, построенный в рамках проекта "ПСБ - детям", в 2022 году такой центр был открыт в Новокузнецке.

В 2020 году ПСБ и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач - строительство региональных центров уличного баскетбола. Всероссийский спортивный проект "ПСБ - детям", реализуемый при поддержке РФБ, предусматривает строительство по всей стране центров уличного баскетбола в соответствии со всеми стандартами FIBA. В рамках проекта уже построены и открыты центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Ижевске.