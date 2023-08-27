27 августа, 08:30
Футбол в России

"Кадис" отклонил предложение ЦСКА о переходе футболиста Осмайича

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €2 млн

ТАСС, 27 августа. Улучшенное предложение московского футбольного клуба ЦСКА о переходе нападающего Милутина Осмайича было отклонено испанским "Кадисом". Об этом со ссылкой на агента игрока Игоря Глушевича сообщил "Спорт-Экспресс".

Ранее Глушевич сообщал, что 23 августа "Кадис" отклонил первое трансферное предложение ЦСКА, касавшееся игрока. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.

"Кадис" отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время еще есть, ждем решения испанского клуба", - сказал Глушевич.

Осмайичу 24 года, он забил 1 мяч в 14 матчах за "Кадис". За сборную Черногории нападающий провел 17 игр, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 

Теги:
Российский футбол
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