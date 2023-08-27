Ташуев считает, что "Ахмат" больше "Спартака" заслужил победу в матче в РПЛ

В субботу команды сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

ТАСС, 27 августа. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" играл лучше московского "Спартака" и был ближе к победе в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев.

26 августа "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0. Красно-белые впервые в текущем сезоне не забили ни одного гола в матче и впервые не пропустили.

"По ощущениям и моментам "Ахмат" был все же поближе к победе. В концовочке "Спартак" придавил, но тут сказалась более длинная и богатая скамейка. Вышли [Антон] Зиньковский, [Михаил] Игнатов, [Хесус] Медина. Эти исполнители освежили игру красно-белых в атаке. Но если взять все 90 минут, то гости смотрелись предпочтительнее, переигрывали хозяев", - сказал Ташуев.

В следующем туре "Спартак" 2 сентября в гостях сыграет с "Краснодаром". "Ахмат" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".