Михайлов считает, что ФХР следует приостановить членство в Международной федерации хоккея

По мнению олимпийского чемпиона, IIHF принимает политически мотивированные решения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федерации хоккея России (ФХР) следует приостановить членство в Международной федерации хоккея (IIHF) в ответ на политически мотивированное решение отстранить сборные страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов.

Российские и белорусские сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине, однако членство национальных федераций не приостанавливалось.

"Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят", - сказал Михайлов.

"Они каждый год кормят нас завтраками, - добавил он. - В международной федерации представители недружественных стран, наших представителей отлучили от совещаний, поэтому они делают, что хотят, чего с ними советоваться? Но наш хоккей жил и до них. Они просто сильных не любят и под любыми предлогами хотят нас не допускать".

Собеседник агентства считает, что в деле вратаря ЦСКА Ивана Федотова IIHF не имеет права диктовать свои требования армейскому клубу и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). "Она может влиять на Национальную хоккейную лигу? Нет. Так почему она влияет на КХЛ? Она не имеет права снимать очки, она должна действовать через нашу федерацию, а наша федерация должна защищать наши клубы. Я знаю, что наша федерация зарегистрировала контракт Федотова, КХЛ на основании этого зарегистрировала его и разрешила играть. Почему он не должен играть?" - сказал Михайлов.

Также он отметил, что не удивится, если IIHF примет в отношении ФХР санкции в случае выхода Федотова на лед с 1 сентября в матчах КХЛ. "Они могут сделать что угодно, для меня это уже не будет неожиданностью, - отметил он. - Они принимают незаконные решения, политически мотивированные".

Дело Федотова

14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом НХЛ "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Армейский клуб через ФХР обжаловал решение.