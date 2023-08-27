В "Пари НН" сообщили, что клуб намерен выйти на самоокупаемость в следующем сезоне

Руководство клуба представит программу исполнения с тремя вариантами на совете директоров осенью

ТАСС, 27 августа. Футбольный клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" планирует выйти на самоокупаемость в следующем сезоне. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

"Клуб должен быть самоокупаем, даже приносить прибыль. Все для этого есть. Мы должны сначала добиться психологической планки, когда бренд "Пари НН" будет узнаваем среди населения, взаимодействие с какими-то партнерами будет приносить максимальное содействие и поддержку. Передо мной стоит задача вывести клуб на самоокупаемость. Мы проводим серию встреч с потенциальными партнерами, в частности, чартерным партнером. Мы много ресурсов тратим на перелеты", - сказал Мелик-Гусейнов.

"Не отвечу про дату. Мы готовимся к совету директоров, который пройдет осенью. Там представим программу с тремя вариантами исполнения. Будет оптимистический вариант, при котором клуб станет самоокупаемым в следующем году. Будет нейтральный вариант, но сроки сдвигаются. Про пессимистический говорить не буду, но его надо тоже иметь. Случаются события из разряда "черного лебедя", когда вмешивается внешний фактор", - добавил он.

"Пари Нижний Новгород" был основан в 2015 году, тогда клуб назывался "Волга-Олимпиец". Лучшим результатом команды в РПЛ является 11-е место в сезоне-2021/22. В текущем сезоне "Пари Нижний Новгород" занимает восьмое место, команда набрала 7 очков в 6 матчах.