Фетисов считает, что КХЛ должна стать независимой от Международной федерации хоккея

КХЛ проводит чемпионат России, права на который лиге делегировала Федерация хоккея России - член IIHF

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна стать полностью независимой от Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

КХЛ проводит чемпионат России, права на который лиге делегировала Федерация хоккея России (ФХР) - член IIHF. Международная федерация наложила санкции на клуб КХЛ ЦСКА и вратаря команды Ивана Федотова по делу о контракте игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия".

"Когда я занимался созданием Евро-азиатской хоккейной лиги, то мы планировали сделать ее коммерческой, чтобы она не зависела от федерации, - сказал Фетисов. - Ее регламент соответствовал Национальной хоккейной лиге. Были предусмотрены процедура драфта, неограниченно свободные агенты одного возраста. Я даже сумел инициировать поправку в закон о том, что отношения между игроком и клубом регламентируются не только Трудовым кодексом, что сейчас является проблемой, но и другими нормативными документами. Контакт игрока должен был быть неприкосновенным, а договоренности о переходах - на основе желания клуба отпустить его. КХЛ пошла своим путем, и имеем то, что имеем".

14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с "Филадельфией" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Армейский клуб через ФХР обжаловал решение.

"Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим - независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается, - сказал Фетисов, отметив, что выступает за то, чтобы КХЛ стала полностью коммерческой лигой. - Это логично, это избавит от подобных проблем".