В "Пари НН" сообщили, что готовы отпустить Сулейманова при наличии достойных предложений

Ранее сообщалось, что Сулеймановым интересуется турецкий клуб "Газишехир Газиантеп"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" готов отпустить нападающего Тимура Сулейманова, если поступят достойные предложения, которые устроят и его, и команду. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Сулеймановым интересуется турецкий клуб "Газишехир Газиантеп", однако этот переход не состоялся.

"До 14 сентября точка не может быть поставлена, если будет хорошее предложение, которое устроит и нас, и Тимура, то, конечно, мы его отпустим. Если у него будет желание уйти и финансовое предложение нас удовлетворит, без проблем договоримся", - сказал Кондратов.

Сулейманову 23 года, он выступал за клубы "Казанку" и "Локомотив", юношескую и молодежную сборные России. В "Пари Нижний Новгород" перешел в июле 2020 года. Футболист является серебряным призером чемпионата России сезона-2019/2020.

В прошлом сезоне Мир - Российской премьер-лиги Сулейманов в составе "Пари НН" забил 10 мячей, став лучшим бомбардиром команды. В текущем сезоне в 6 играх нападающий отличился 1 раз.