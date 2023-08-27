В нем приняли участие 110 человек из 15 регионов России, а также Индии и Вьетнама

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. На ВДНХ прошел чемпионат Москвы по кибатлетике. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ прошел первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. В нем приняли участие 110 человек с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России, а также представители Индии и Вьетнама. В соревнованиях кибатлетов с протезами рук призовые места заняли Андрей Кропотов (первое место), Алексей Мутин (второе место) и Алексей Логинов (третье место)", - говорится в сообщении.

Обладателем золотой медали в дисциплине "коляски с электроприводом" стал Алексей Жданов, второе место занял Павел Кочкарев в составе команды "Катэрвил", третье - Ольга Персианова. В категории "экзоскелеты" чемпионом стал Виталий Данилов в составе команды "Рехаб технологии", серебро завоевал Юрий Сидоров (команда "ЭкзоАтлет"), бронзу - Виктория Мудрова из команды группы компаний "Мадин". Это первое в России соревнование по кибатлетике в дисциплине "экзоскелеты", до этого страна участвовала в ней в чемпионате мира Cybathlon в 2020 году.

В состязаниях среди участников с протезами бедра победителем стал Дмитрий Фролов, второй - Ольга Ливерова (оба победителя из состава команды "Кинез"), третьим - Константин Карсакбаев из команды Ottobock. Светлана Калачкина (золото), Айрат Тулегенев (серебро) и Владимир Янин из команды АО "Московское ПрОП" (бронза) стали призерами в категории "функциональные протезы голени". В тифлогонке призовые места заняли Иван Онищенко, Андрей Дороганов и Оксана Лыбань. В дисциплине "нейроинтерфейсы" победу одержали Руслан Нуруллин (команда "Нейроботикс"), Роман Дубинкин и Надежда Федорова.

"Открытый чемпионат по кибатлетике на премию мэра Москвы наглядно продемонстрировал достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, применяющих технологичные решения, а также привлек внимание к профильным производителям технических средств реабилитации и их передовым разработкам, тестирование, производство и внедрение которых поддерживает столица. Благодаря таким событиям сфера ассистивных технологий уверенно развивается, в отрасль приходят все больше предпринимателей, которые заинтересованы в качественном улучшении жизни людей", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кибатлеты соревновались как в выполнении обычных бытовых действий, так и в нестандартных видах спорта, например в футболе на электроколясках, прохождении дистанции с препятствиями, боях на мечах с протезами и других дисциплинах. Золотые призеры получили по 1 млн рублей, серебряные - по 500 тыс., бронзовые - по 250 тыс.