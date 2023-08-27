Петрова считает, что российские теннисистки хорошо распределены по сетке US Open

По мнению эксперта, дальше всех на турнире должна пройти Вероника Кудерметова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские теннисистки способны дойти как минимум до третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) благодаря удобной для них сетке турнира. Такое мнение ТАСС высказала бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова.

Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. В женском турнире выступят Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Маргарита Бетова, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова.

"По сетке наши теннисистки очень хорошо распределены, - отметила Петрова. - Потапова, Александрова, Самсонова могут дойти потенциально до третьего круга, а там уже как будет складываться их игра и вообще физическое состояние на этом турнире. Также очень интересная сетка складывается у Касаткиной. Она играет в первом круге с американкой [Алисией Паркс], потом может выйти на американку с русскими корнями - [победительницу Открытого чемпионата Австралии - 2020] Софию Кенин. А дальше у нее может быть по сетке сама Винус Уильямс (43-летняя американка, семикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде - прим. ТАСС), на данный момент самая возрастная теннисистка. Это был бы очень даже интересный матч, и его могли бы поставить в ночную сессию".

Также Петрова выделила 16-летнюю Мирру Андрееву, которая сыграет в основной сетке US Open, не проходя квалификацию. В текущем сезоне она принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

"Андреева замечательно прошла два предыдущих Больших шлема через квалификацию, а сейчас она уже в первый раз напрямую играет в основной сетке, - отметила Петрова. - У нее, конечно, сложная сетка: в первом круге - это теннисистка из квалификации [австралийка Оливия Гадеки], а потом она попадает на шестую сеяную молодую теннисистку из Америки Кори Гауфф, которая недавно выиграла турнир в Цинциннати".

По мнению Петровой, дальше всех на турнире должна пройти Вероника Кудерметова. "У нее наилучшая сетка [из россиянок]. Есть возможность дойти до второй недели турнира и в четвертьфинале побороться с первой ракеткой мира из Польши [Игой Свёнтек], - рассказала Петрова. - Надеюсь, так оно и будет, потому что Уимблдон прошел для Кудерметовой не очень успешно. И последующие турниры не очень складывались для нее. Было бы хорошо опять почувствовать уверенность".