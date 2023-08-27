Ольховский считает, что теннисистка Звонарева возвращается на высокий уровень

Россиянка вышла в основную сетку US Open, пройдя квалификацию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выход в основную часть Открытого чемпионата США (US Open) говорит о том, что российская теннисистка Вера Звонарева возвращается на свой высокий уровень. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

26 августа Звонарева победила японку Моюку Учижиму и пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США.

"То, что она прошла квалификацию - это очень здорово. Здорово еще и то, что она не берет wild card (приглашение со стороны организаторов - прим. ТАСС), а по спортивному проходит отбор в основную часть. Недавняя победа в паре на турнире в Вашингтоне и выход в основную часть US Open говорит о том, что она возвращается на хороший уровень, и если здоровье позволяет, у нее есть желание играть, почему бы ей не продолжать", - сказал Ольховский.

Звонаревой 38 лет, в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде и столько же парном. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон, 2010 год, Открытый чемпионат США, 2010). В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004).