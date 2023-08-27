Янчук: Звонарева прошла квалификацию US Open благодаря высокому классу игры

По мнению эксперта, 38-летняя россиянка демонстрирует сильный характер

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева прошла квалификацию к Открытому чемпионату США (US Open) за счет высокого класса и богатого опыта. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

26 августа Звонарева победила японку Моюку Учижиму и пробилась в основную часть Открытого чемпионата США.

"Это очень похвально, что Звонарева в свои 38 лет прошла квалификацию. Она сумела это сделать за счет богатого опыта и высокого класса игры. У нее очень сильный характер, потому что она продолжает выдерживать серьезные нагрузки и ураганный обмен ударами. Хочется пожелать ей удачи", - сказал Янчук.

Звонаревой 38 лет, в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде и столько же парном. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон, 2010 год, Открытый чемпионат США, 2010). В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004).

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.