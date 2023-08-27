Чесноков назвал ужасной игру теннисистки Александровой в финале турнира в Кливленде

В субботу россиянка в трех сетах уступила испанке Саре Соррибес-Тормо

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова показала ужасную игру и сделала огромное количество невынужденных ошибок в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Кливленде (штат Огайо, США). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

26 августа Александрова в решающем матче со счетом 6:3, 4:6, 4:6 проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо. Во втором и третьем сетах россиянка вела с брейками, но не смогла удержать преимущество.

"Я вчера смотрел матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Она сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко она не пройдет или вовсе проиграет в первом круге", - сказал Чесноков.

Первый матч на US Open Александрова проведет 29 августа против канадки Лейлы Фернандес.