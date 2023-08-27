Российские спортсмены победили в международных соревнованиях по гольфу в Красноярске

Кроме россиян, на турнире выступили студенты из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Кубы, Чили, Ямайки, Эквадора и Колумбии

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены стали победителями во всех категориях в первых международных студенческих соревнованиях по гольфу, которые прошли в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки.

"В Красноярске с 25 по 27 августа проходили первые международные студенческие соревнования по гольфу. Представители российских вузов заняли первые места во всех категориях", - сообщили в пресс-службе.

По данным центра, в личном зачете среди женщин первое место заняла Анна Покровская из Екатеринбурга, второе место у Анастасии Карасевой из Москвы, третье - у Екатерины Покатиловой из Москвы. У мужчин первое место у Александра Быкова, второе - у Олега Голева, третье - у Александра Бородина. Все участники - студенты московских вузов.

На международные студенческие соревнования по гольфу "Кубок Юдинской долины" в Красноярск приехало 65 спортсменов из девяти стран. Кроме россиян, на турнире выступили студенты из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Кубы, Чили, Ямайки, Эквадора и Колумбии. Соревнования прошли с 25 по 27 августа на гольф-поле "Юдинская долина" в Красноярске. За кубок боролись представители 20 вузов.

Национальная студенческая спортивная лига гольфа - ведущая студенческая лига гольфа, объединяющая спортсменов из 37 вузов России. За сезон лига проводит свыше 20 мероприятий, в которых принимают участие более 1,2 тыс. спортсменов.