Футболист Карраскаль перешел из ЦСКА в "Динамо"

По информации ТАСС, соглашение с полузащитником рассчитано на четыре года с опцией продления на еще один сезон

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с колумбийским полузащитником Хорхе Карраскалем, ранее выступавшим за столичный ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

По информации ТАСС, контракт подписан на четыре года с опцией продления на еще один сезон. Игрок выбрал восьмой номер.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала прощальное обращение Карраскаля к болельщикам армейцев. "Хотел бы поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнеры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку, знайте, с какой теплотой я к вам отношусь, люблю болельщиков, люблю этот клуб. Огромное спасибо за все, пусть Господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас все получилось", - сказал футболист.

Карраскалю 25 лет, он выступал за ЦСКА с сезона-2021/22. В составе армейцев полузащитник стал обладателем Фонбет - Кубка России сезона-2022/23. Всего за команду он провел 47 матчей, отметился 7 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На счету футболиста 1 гол и 2 передачи в 6 матчах за сборную Колумбии.