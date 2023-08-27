Тардиф сообщил, что IIHF не вправе снимать очки с ЦСКА за игру вратаря Федотова в КХЛ

По словам главы Международной федерации хоккея, подобные решения должны принимать лиги

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не имеет юридического права снимать очки с московского ЦСКА за игру российского вратаря Ивана Федотова в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), так как это является прерогативой лиги. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Люк Тардиф.

Ранее СМИ сообщали, что IIHF может снять очки с ЦСКА, если Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

"Такого рода решения должны принимать лиги, а не IIHF. Если он сыграет, мы начнем дисциплинарный процесс", - сказал Тардиф.

23 августа Тардиф заявил ТАСС, что организация готова применить к ЦСКА дисциплинарные санкции, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса". 14 августа Международная федерация хоккея признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. 18 августа Федерации хоккея России (ФХР) сообщила ТАСС, что направила на рассмотрение в дисциплинарный комитет IIHF апелляцию от ЦСКА, Тардиф подтвердил ее получение.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в ФХР сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.