Личка считает, что футболисты Карраскаль и Чавес помогут "Динамо" выиграть трофей

Московский клуб объявил о подписании соглашений с полузащитниками в воскресенье

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новички московского футбольного клуба "Динамо" колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес помогут команде выиграть один из трофеев. Такое мнение на презентации игроков высказал главный тренер "Динамо" чех Марцел Личка.

В воскресенье "Динамо" объявило о подписании контрактов с полузащитниками Карраскалем и Чавесом.

"Очень рад, что эти два игрока приехали к нам в "Динамо". Это нам дает еще больше в качестве на поле, идет на пользу конкуренции между игроками. Уверен, Луис и Хорхе нам дадут то, что мы хотим, - привезти трофей в клуб. Это можно сделать либо через Кубок России, либо через Российскую премьер-лигу", - отметил Личка.

"Понятно, что это не будет легко, надо идти за своей мечтой и целью, делать максимум. Уверен, что мы - клуб "Динамо", игроки и тренеры - будет к этому стремиться", - добавил Личка.

Чавесу 27 лет, с июля 2019 года он выступал за мексиканскую "Пачуку". По ходу карьеры полузащитник также выступал за мексиканскую "Тихуану". За сборную Мексики Чавес провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В 2023 году сборная Мексики вместе с Чавесом выиграла Кубок КОНКАКАФ.

Карраскалю 25 лет, он выступал за ЦСКА с сезона-2021/22. В составе армейцев полузащитник стал обладателем Фонбет - Кубка России сезона-2022/23. Всего за команду он провел 47 матчей, отметился 7 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На счету футболиста 1 гол и 2 передачи в 6 матчах за сборную Колумбии.